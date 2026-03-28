RiminiTerme festeggia 50 anni di cura e servizi | tanti cittadini all’open day dedicato a salute e benessere

RiminiTerme ha organizzato un open day per celebrare i cinquant'anni di attività dedicata a salute e benessere. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, che hanno potuto visitare le strutture e partecipare ad incontri aperti al pubblico. La giornata ha previsto porte aperte, momenti di confronto e attività legate ai servizi offerti dall'istituzione.

Il presidente Ivan Gambaccini: “Questi ultimi anni sono stati particolarmente impegnativi, ma RiminiTerme resta un luogo forte e iconico per la città e non solo" Un pomeriggio di festa, incontri e porte aperte per celebrare un traguardo importante: i 50 anni di attività di RiminiTerme. Nella giornata di venerdì 27 marzo la struttura ha accolto medici, cittadini, visitatori e persone che negli anni hanno conosciuto e frequentato il centro, per condividere insieme un anniversario che racconta una lunga storia fatta di cure, riabilitazione, prevenzione e benessere. RiminiTerme ha aperto i suoi spazi alla città con un Open Day speciale, pensato per far conoscere più da vicino la struttura e i servizi che ogni giorno mette a disposizione delle persone. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - RiminiTerme festeggia 50 anni di cura e servizi: tanti cittadini all’open day dedicato a salute e benessere Articoli correlati RiminiTerme festeggia mezzo secolo di salute e benessere: in occasione dei 50 anni arriva l'Open DayRiminiTerme celebra i suoi primi 50 anni con un pomeriggio aperto alla cittadinanza: visite guidate, momenti di festa e il taglio della torta per... Leggi anche: Open Day 'Salute e Benessere' della Donna Contenuti utili per approfondire RiminiTerme festeggia Discussioni sull' argomento RiminiTerme festeggia mezzo secolo di salute e benessere: in occasione dei 50 anni arriva l'Open Day; RiminiTerme compie 50 anni: open day aperto alla città. RiminiTerme festeggia mezzo secolo di salute e benessere: in occasione dei 50 anni arriva l'Open DayRiminiTerme celebra i suoi primi 50 anni con un pomeriggio aperto alla cittadinanza: visite guidate, momenti di festa e il taglio della torta per ripercorrere la storia del centro termale ... riminitoday.it RiminiTerme, 50 anni di storia: porte aperte alla città il 27 marzoCinquant’anni di cure, prevenzione, benessere e ricerca nel campo della salute. RiminiTerme si prepara a celebrare una tappa importante della propria storia con una giornata speciale dedicata alla cit ... altarimini.it RiminiTerme compie 50 anni Mezzo secolo di benessere, salute e mare… da festeggiare insieme. Venerdì 27 marzo, dalle 15.30 alle 17, ti aspetta un Open Day aperto a tutti: visite guidate, momenti di festa e il taglio della torta per celebrare una storia che - facebook.com facebook