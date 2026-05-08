A Salerno, il candidato sindaco Armando Zambrano si è recato nei pressi dei cancelli del quartiere di Sichelgaita, senza entrare in sede e senza incontrare i cittadini e il comitato di quartiere che lo avevano invitato. La visita si è svolta con le porte chiuse, lasciando i residenti in attesa di un confronto diretto. Zambrano ha dichiarato che nel quartiere ci sarebbero molte cose da fare.

Tempo di lettura: 4 minuti Porte chiuse al candidato a Sindaco di Salerno Armando Zambrano, ma soprattutto porte chiuse ai cittadini e al comitato di quartiere di via Sichelgaita che lo aveva invitato a un incontro in sede. Gli stessi cittadini di Salerno, abitanti in una zona che loro stessi definiscono abbandonata da decenni, hanno dovuto comunicare a Zambrano di aver ricevuto telefonate per cui sarebbe stato meglio non entrare. Un misto di paura e di rassegnazione rispetto, a detta loro, alla vecchia amministrazione, consiglieri e assessori, ha impedito di aprire quei cancelli, così la riunione si è tenuta sul marciapiede peraltro sporco e maltenuto.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno, Zambrano coi cittadini di Sichelgaita fuori dai cancelli: “Qui ci sarebbe tanto da fare”

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