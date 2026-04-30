Salerno Zambrano | Difficile fare campagna elettorale sulle ovvietà

Il candidato a sindaco di Salerno ha espresso alcune difficoltà nel condurre la sua campagna elettorale, riferendo di sentirsi costretto a parlare di temi già noti e scontati. Questa considerazione è emersa dopo un incontro con il Comitato di quartiere Piazza San Francesco, durante il quale ha condiviso il suo pensiero sulle sfide legate alla comunicazione con gli elettori. Le sue parole riflettono un senso di frustrazione nel dover affrontare argomenti già discussi in passato.

Tempo di lettura: 3 minuti “Ho una difficoltà – ha confessato il candidato a Sindaco di Salerno Armando Zambrano dopo aver ascoltato le richieste del Comitato di quartiere Piazza San Francesco – perché mi sembra di dover fare una campagna elettorale sulle ovvietà. Mi parlate di degrado assoluto, chiedete pulizia, decoro, sicurezza, case di comunità, ufficio anagrafe; ma in altre città questi sono diritti, cose normali. E questa non è un’offesa per il cittadino obbligato a chiedere quelli che dovrebbero essere diritti acquisiti, ma un’anomalia che solo qui ci troviamo ad affrontare. I diritti dei cittadini devono essere rispettati dappertutto, non ci può essere assuefazione alla cattiva gestione e alla crescita a dismisura di potere.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno, Zambrano: “Difficile fare campagna elettorale sulle ovvietà” Notizie correlate Comune di Salerno, Villani (M5S) attacca: “No ai concorsi in piena campagna elettorale"Preoccupazione e perplessità emergono anche dal fronte politico dopo l’allarme lanciato dalle organizzazioni sindacali del Comune di Salerno circa... Comunali, Zambrano: “Rivolteremo Salerno come un calzino”Tempo di lettura: 2 minutiSi pone l’obiettivo di “rivoltare come un calzino la città di Salerno“, Armando Zambrano, candidato sindaco dell’area... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: La giravolta degli azzurri che inguaia Zambrano: Vado avanti. Su Zambrano c’è accordo tra Forza Italia e moderatiTutti sanno, qualcuno sussurra e nessuno ufficialmente dice. Inizia a esserci del grottesco nella gestione della definizione della coalizione moderata che in giornata si compatterà ufficialmente ... ilmattino.it Salerno, centrodestra diviso: Fdi lancia Marenghi sindaco ma Fi ufficializza ZambranoIl martedì post-referendario regala agli elettori di Salerno ben due candidati sindaco. Sono Gherardo Maria Marenghi che correrà per Fratelli d’Italia con l’appoggio delle liste della Lega (Prima ... ilmattino.it