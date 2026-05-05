Cina maxi esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio | 26 morti e 61 feriti

Ieri pomeriggio, alle 16:43 ora locale, si è verificata un'esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio in Cina. La deflagrazione ha generato una grande nube di fumo visibile a chilometri di distanza e ha provocato la morte di 26 persone e il ferimento di 61. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Una grande nube di fumo visibile a chilometri di distanza e le urla dopo la deflagrazione: è avvenuta ieri in Cina intorno alle 16:43 ora locale – 10:43 in Italia – una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio che ha causato 26 morti e 61 feriti. Secondo quanto riportato dall’emittente statale CCTV, lo stabilimento in questione è il “Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company” situato a Liuyang, una zona rurale della provincia di Hunan che produce circa il 60% dei fuochi d’artificio venduti in Cina e il 70% delle esportazioni. Le immagini dell’esplosione hanno rapidamente fatto il giro del web: video diffusi sui social mostrano l’enorme nuvola di fumo, con un sottofondo di urla di panico da parte di chi ha assistito.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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