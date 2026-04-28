Una vacanza coi fiocchi equivoci e generazioni a confronto nella nuova commedia di Rivieccio

Una nuova commedia, scritta da Gustavo Verde e Gino Rivieccio, mette in scena una serie di equivoci e contrasti tra diverse generazioni. La trama si sviluppa attraverso situazioni paradossali e momenti di comicità, in cui si alternano battute e colpi di scena. La rappresentazione si propone di divertire il pubblico con un tono leggero, mantenendo un equilibrio tra ironia e riflessione, senza tralasciare elementi tipici della commedia italiana.

“Una vacanza coi fiocchi” di Gustavo Verde e Gino Rivieccio è u na commedia brillante e sorprendente che gioca su equivoci, contrasti generazionali e situazioni al limite del paradosso, e nella quale ironia e spunti di riflessione si intrecciano con la leggerezza della tradizione comica italiana. Protagonisti sono un professore sessantenne di etruscologia e sua moglie, psicologa, in fuga in uno chalet di montagna per un weekend romantico e per rimettere insieme i pezzi di una relazione logorata. L’idillio dura poco: una violenta tormenta di neve li costringe a ospitare una giovane coppia rimasta bloccata nella bufera. Da lì parte una girandola di dinamiche esilaranti: differenze d’età, visioni del mondo opposte, attriti sociali e professionali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Appuntamento al @teatro.diana da mercoledì 29 aprile con una bella, esilarante, ironica commedia… come si faceva una volta! Vi aspetto! #ginorivieccio #dacosanascecosa facebook