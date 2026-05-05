Enna | premi ai giovani Costruttori di Pace nella Settimana Federiciana

Durante la Settimana Federiciana, nel teatro comunale di Enna sono stati consegnati premi a studenti per il loro impegno sociale nel progetto “Costruttori di Pace”. L’evento ha coinvolto giovani provenienti da diverse scuole, che hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali. La location, che solitamente ospita spettacoli teatrali, ha accolto un’atmosfera diversa, richiamando il Medioevo attraverso elementi decorativi e atmosfere storiche.

? Cosa scoprirai Chi sono gli studenti premiati per il loro impegno sociale?. Come ha trasformato il Teatro Comunale l'atmosfera del Medioevo?. Quali nuovi appuntamenti storici attendono i cittadini all'Eremo di Montesalvo?. Perché il Liceo Musicale Colajanni-Farinato ha ricevuto un riconoscimento speciale?.? In Breve Premio al Liceo Musicale Colajanni-Farinato per la docente Giovanna Fussone.. Premiati studenti di istituti Colajanni-Farinato, De Amicis, Santa Chiara, Cascio, Lincoln e Federico II.. Incontro storico all'Eremo di Montesalvo martedì 5 maggio con Patrizia Sardina e colleghi.. Musica della Compagnia Musigalli e Officina Medievale Enna arricchiscono la cornice dell'evento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enna: premi ai giovani Costruttori di Pace nella Settimana Federiciana Notizie correlate Liberazione, un tappeto di pace. A Castelfranco parola ai giovaniDopo le 3mila persone in piazza sabato per la cerimonia istituzionale del 25 aprile, ieri altre 800 si sono ritrovate al Parco della Resistenza per... Leggi anche: “Costruttori di pace – Ricordare per agire: Shahbaz Bhatti, a 15 anni dal suo martirio in Pakistan”, convegno con Fontana Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Enna alza il sipario sul ventennale: lunedì 4 maggio l’apertura della XX Settimana Europea Federiciana; Enna celebra vent’anni di storia: il 4 maggio al via la XX Settimana Europea Federiciana; Enna celebra Federico II: inaugurata la XX Settimana Federiciana, vent’anni di emozioni; Al via la XX edizione della Settimana Europea Federiciana: Enna celebra Federico II tra storia, cultura e identità europea. Enna, al via la XX Settimana Europea Federiciana: premio ai giovani Costruttori di PaceIl sipario sulla XX Settimana Europea Federiciana si è alzato con un’inaugurazione che ha trasformato il Teatro Comunale F.P. Neglia in un suggestivo scenario medievale. vivienna.it Enna celebra Federico II: inaugurata la XX Settimana federiciana tra storia e premi ai giovani[startnews_slideshow url=https://www.start-news.it/myscript/slideshow25/giornate_federiciane_enna/index.php?view=slideshow width=1280 height=850] Il sipario del Teatro Comunale Francesco Paolo N ... start-news.it Maria Santissima di Modena, custodisci i tuoi figli e insegnaci Madre e Maestra, ad essere costruttori di Pace. - facebook.com facebook