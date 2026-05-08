Oggi è stato annunciato che Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini condurranno in diretta da Vienna tre eventi legati all’Eurovision Song Contest. Nel frattempo, Sal Da Vinci ha commentato le proteste durante la manifestazione musicale, affermando che la musica dovrebbe essere un luogo di pace e inclusione, e che non ha nulla a che vedere con la politica.

È stata presentata oggi, venerdì 8 maggio, la conduzione italiana dei tre appuntamenti in diretta da Vienna con Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. L’appuntamento è su Rai 2, il 12 e 14 maggio con le due Semifinali, mentre la finale sarà sempre in prime time su Rai 1 sabato 16 maggio. In simulcast su Rai Radio2 e in diretta streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound. L’Eurovision Song Contest torna a Vienna per la sua 70esima edizione, dopo la vittoria dell’Austria con JJ a Basilea 2025. Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Islanda hanno deciso di non prendere parte alla competizione per protesta contro la presenza di Israele, dunque scendono a 35 i Paesi in gara alla Wiener Stadthalle.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sal Da Vinci: “Rispetto chi protesta a Eurovision Song Contest. Ho sempre visto la musica come un bagno di pace, inclusiva e che ha sempre portato unione non c’entra con la politica”

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