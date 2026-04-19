Eurovision Song Contest 2026 | Da Vinci Lamborghini e Corsi uniti dalle note di Per sempre sì

L’Eurovision Song Contest 2026 si avvicina e il nostro paese si prepara a partecipare con entusiasmo. I rappresentanti italiani hanno lanciato una campagna sui social, mostrando una coreografia ispirata alla canzone “Per sempre sì”, vincitrice di Sanremo. La canzone sarà interpretata a Vienna, dove si svolgerà la manifestazione musicale internazionale. La partecipazione coinvolge anche tre grandi marchi italiani, simboli dell’arte, dell’automobile e della cultura.

Eurovision Song Contest 2026, i nostri sono pronti a partire! Lo fanno coinvolgendo i fan sui social con la coreografia di “Per sempre sì”, il brano vincitore di Sanremo che rappresenterà l’Italia a Vienna. Elettra Lamborghini, commentatrice per il nostro Paese, insieme a Gabriele Corsi, ha ballato e condiviso su Instagram un video che la ritrae insieme al trionfatore di Sanremo, Sal Da Vinci. Nel filmato, il trio si lascia andare tra balli e canto sul claim “Saremo io e te, accussì, sarà per sempre sì”, il tormentone con cui il cantautore napoletano ha conquistato il pubblico e la giuria alla 76ª edizione del Festival, lo scorso febbraio nella “città dei fiori”.🔗 Leggi su 361magazine.com

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