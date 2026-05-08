Sal Da Vinci all' Eurovision 2026 | la gag con la cantante del Montenegro

Durante la manifestazione, Sal Da Vinci ha avuto un momento di scena con una cantante del Montenegro, creando un'entrata divertente sul palco. La partecipazione di Sal Da Vinci all'Eurovision 2026 ha attirato l'attenzione, e il suo esibizione è stata oggetto di discussione tra i presenti. La gara si avvicina e il cantante italiano si prepara a portare il suo brano in questa competizione europea.

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