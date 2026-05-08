Sacchetti dei rifiuti introvabili a Busseto scatta l’interrogazione in Regione

A Busseto si registra una carenza di sacchetti per la raccolta differenziata, tanto che la questione ha portato all’interrogazione in Regione. La mancanza di materiali essenziali per la raccolta dei rifiuti ha creato disagi tra i cittadini, evidenziando le difficoltà di una gestione che sembra mancare di organizzazione e di un piano efficace. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità regionali.

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Il problema della mancanza di sacchetti per la differenziata potrebbe essere considerato una banalità ma è invece emblematico di una gestione che scarica sui cittadini inefficienze e disorganizzazione». È quanto denuncia il consigliere regionale Pietro Vignali, presidente del Gruppo Forza Italia.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Il cane che “abbandona” i sacchetti dei rifiuti in strada a Catania: per il Comune sarebbe stato addestratoA Catania, un video mostra un cane mentre trasporta e "abbandona" dei sacchetti dei rifiuti in strada. Farmaci salvavita introvabili, il Pd attacca la Regione: “Situazione grave, a rischio la salute dei pazienti”Il gruppo del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana accende i riflettori su quella che definisce una situazione di emergenza... Una raccolta di contenuti Rifiuti a Verona, stop ai sacchi neri per pizzicare i furbetti della differenziata. Tosi: «Boicottate il divieto, viola la privacy»L'attacco del leader veneto di Forza Italia nel primo giorno della nuova norma sulla raccolta: «I rifiuti sono personali, non si può far vedere il contenuto» ... corrieredelveneto.corriere.it Il cane che abbandona i sacchetti dei rifiuti in strada a Catania: per il Comune sarebbe stato addestratoIl piccolo meticcio nero beccato dalle telecamere di sorveglianza con un sacchetto dei rifiuti tra le fauci. Immagine di Comune di Catania Il Comune di Catania ha diffuso sui propri canali social ... fanpage.it