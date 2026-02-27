Farmaci salvavita introvabili il Pd attacca la Regione | Situazione grave a rischio la salute dei pazienti

Il Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana ha denunciato una grave carenza di Depakin granulare, un farmaco salvavita impiegato nel trattamento dell’epilessia e di altre patologie neurologiche. La situazione, secondo i membri del partito, si protrae da mesi e mette a rischio la salute dei pazienti. L’emergenza sanitaria è stata sottolineata come una delle criticità più urgenti da affrontare.

Il gruppo del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana accende i riflettori su quella che definisce una situazione di emergenza sanitaria: la grave carenza del Depakin granulare, farmaco salvavita utilizzato nel trattamento dell’epilessia e di altre patologie neurologiche, da mesi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: In Italia mancano farmaci salvavita, la denuncia: “Introvabili quelli per l’epilessia, non paghino i bambini” Farmaco salvavita per l’epilessia introvabile, interrogazione del PdPALERMO – Il gruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana accende i riflettori sulla grave carenza del Depakin granulare, farmaco salvavita utilizzato nel trattamento dell’epilessi ... livesicilia.it Farmaci salvavita introvabili, il Pd attacca la Regione: Situazione grave, a rischio la salute dei pazientiInterrogazione all’assessorato alla Salute sulle carenze segnalate nelle farmacie siciliane: il capogruppo all'Ars Michele Catanzaro chiede coordinamento, approvvigionamenti straordinari e risposte te ... agrigentonotizie.it