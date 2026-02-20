Il cane che abbandona i sacchetti dei rifiuti in strada a Catania | per il Comune sarebbe stato addestrato

A Catania, un video mostra un cane che prende sacchetti dei rifiuti e li lascia in strada. La scena ha suscitato sorpresa tra i residenti. Secondo il Comune, l’animale sarebbe stato addestrato per compiere questa azione. La presenza del cane ha attirato l’attenzione di molti passanti che si sono fermati a osservare. La vicenda ha sollevato domande sulla gestione dei rifiuti e sul ruolo degli animali in città. La polizia locale sta indagando sul caso per capire come il cane sia stato addestrato.

A Catania, un video mostra un cane mentre trasporta e "abbandona" dei sacchetti dei rifiuti in strada. Per il Comune è stato addestrato da qualcuno a farlo, cosa in teoria possibile, ma probabilmente è solo una randagia affamata in cerca di cibo.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Catania, immortalato il cane addestrato per lasciare i rifiuti in strada Leggi anche: “Cane addestrato ad abbandonare rifiuti per eludere le telecamere”: la video-denuncia del comune di Catania Il cane porta i sacchetti nella discarica abusiva. Addestrato per aggirare la multa Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Abbandona il suo cane all'aeroporto perché non può salire sull'aereo: ora il cucciolo cerca una nuova famiglia; Abbandona il suo cane all'aeroporto di Las Vegas, proprietaria arrestata. Non volevano che volasse con me; Abbandona il cane in aeroporto per prendere il volo: il cucciolo trovato legato alla biglietteria; Cane addestrato ad abbandonare rifiuti per eludere le telecamere: la video-denuncia del comune di Catania. Abbandona il suo cane all’aeroporto perché non può salire sull’aereo: ora il cucciolo cerca una nuova famigliaUna donna ha abbandonato il suo cane allo scalo internazionale Harry Reid di Las Vegas, in Nevada (Stati Uniti), perché non poteva salire sull'aereo ... fanpage.it Abbandona il suo cane all'aeroporto di Las Vegas, proprietaria arrestata. «Non volevano che volasse con me»Una donna è stata arrestata per aver abbandonato il suo cane allo sportello di una biglietteria dell'aeroporto di Las Vegas, ha riferito la polizia. Il filmato mostra il momento in ... ilmessaggero.it Un cane con un sacchetto dei rifiuti percorre via Pulacara, nel rione San Giorgio di Catania, e poi abbandona la spazzatura in una piccola aerea trasformata in discarica abusiva. Lo hanno scoperto al Comune quando hanno visionato le immagini della teleca - facebook.com facebook Cane addestrato a lasciare sacchetto rifiuti per eludere videosorveglianza. Comune di Catania, 'ingegno non può diventare un alibi per l'inciviltà' #ANSA x.com