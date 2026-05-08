Al Met Gala 2026, una fotografia di Sabrina Carpenter ha attirato l’attenzione di molti. La cantante è apparsa con un outfit che mostrava un dettaglio sotto le ascelle, suscitando reazioni contrastanti tra i fan. La foto è diventata rapidamente virale sui social media, portando a numerosi commenti e discussioni online. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo l’intenzione dietro il dettaglio visibile.

Una semplice immagine è bastata per trasformare Sabrina Carpenter in uno degli argomenti più discussi del Met Gala 2026. Nelle ultime ore, infatti, sui social hanno iniziato a circolare alcuni primi piani della popstar in cui sembrava comparire un dettaglio inatteso: dei peli sotto le ascelle visibili durante il red carpet. Senza troppe sorprese, la foto ha rapidamente acceso il dibattito online, con i social che si sono divisi tra chi ha parlato di scelta naturale e libertà estetica e chi invece ha accusato la cantante di voler provocare con un qualcosa di fuori dagli schemi. Il problema, però, è che l’immagine non è autentica.Secondo le verifiche effettuate tramite Google SynthID, il contenuto sarebbe stato generato artificialmente con Google Gemini AI.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sabrina Carpenter al Met Gala 2026, il dettaglio sotto le ascelle divide i fan (ma non è come sembra)

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