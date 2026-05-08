Sabato a Roma, il tennis si prepara a vivere momenti importanti con l’esordio di Flavio Cobolli e Jannik Sinner. Cobolli affronterà il francese Atmane, mentre Sinner si misurerà con l’austriaco Ofner. La giornata segue un venerdì che ha visto eliminazioni di altri tennisti italiani, lasciando il pubblico in attesa di vedere i propri campioni scendere in campo nel Foro Italico.

Domani sabato 9 maggio scendono in campo Flavio Cobolli, contro il francese Atmane, e Jannik Sinner, all’esordio contro l’austriaco Ofner. Si arriva al weekend dopo un giovedì duro per il tennis italiano, e con la polemica dei montepremi Slam che continua a tenere banco. C’è un sabato di tennis che Roma aspetta come si aspettano certe domeniche di sole dopo una settimana storta. Domani il Foro Italico apre le porte ai suoi due nomi più attesi del momento: Flavio Cobolli, romano, classe 2002, testa di serie numero 10, e Jannik Sinner, numero uno del mondo, all’esordio nel torneo che ancora gli manca. Due partite cerchiate sul calendario di chi il tennis lo segue da sempre e di chi ha cominciato a seguirlo l’altro ieri: e oggi va bene così, perché serve un tennis che riempia gli stadi e i salotti.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Sabato di Roma: tocca a Cobolli e Sinner. Dopo una giornata che ha falciato gli azzurri, il Foro aspetta i suoi campioni

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