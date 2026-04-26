Al Masters 1000 di Madrid, gli atleti italiani scendono in campo per il terzo turno. Dopo le vittorie di alcuni giocatori nelle giornate precedenti, oggi è il turno di Lorenzo Musetti, che alle 13.30 sfida Tallon Griekspoor, e di Jannik Sinner, in campo alle 16 contro Elmer Moller, proveniente dalle qualificazioni. La manifestazione segue i successi di altri azzurri nelle tappe precedenti.

Doppio impegno azzurro oggi al Masters 1000 di Madrid per il terzo turno. Alle 13.30 Lorenzo Musetti affronta l’olandese Tallon Griekspoor, mentre alle 16 sarà la volta di Jannik Sinner contro il danese Elmer Moller, 22enne proveniente dalle qualificazioni. Paolini in doppio con Errani Nel tabellone femminile, dopo l’eliminazione in singolare, Jasmine Paolini torna in campo nel doppio insieme a Sara Errani. Le due azzurre sfideranno la coppia formata da Zvonareva e Siegemund. Avanzano Cobolli e Darderi Ieri hanno staccato il pass per il turno successivo anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il primo ha superato in rimonta l’argentino Camilo Ugo Carabelli in tre set (6-7, 6-1, 6-4), mentre il secondo si è imposto con autorità su Juan Manuel Cerundolo in due set (6-1, 6-3).🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Atp Madrid, azzurri in campo per il poker: dopo i successi di Darderi e Cobolli oggi tocca a Sinner e Musetti

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