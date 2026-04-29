Conclusi i lavori di ricostruzione il ' nuovo' ponte è realtà | operazione da 500mila euro

Sono stati completati i lavori di ricostruzione del ponte in Via Pelosa, che collega i territori di Ferrara e Poggio Renatico. L’intervento, costato circa 500mila euro, ha riguardato la ricostruzione dell’infrastruttura, che ora si presenta come una struttura nuova e funzionante. La conclusione dei lavori permette di ripristinare il collegamento tra le due aree e di garantire la sicurezza della strada.

Si sono conclusi i lavori di ricostruzione del ponte in Via Pelosa, un’opera strategica situata al confine tra i territori di Ferrara e Poggio Renatico. L’intervento, frutto di una stretta collaborazione tra il Comune di Ferrara, il Comune di Poggio Renatico e il Consorzio di Bonifica Pianura di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Inaugurato il nuovo tratto della ciclabile a Ronchi: lavori per oltre 500mila euroInaugurato il nuovo tratto della ciclovia Fvg2, nel lotto 2 del percorso ciclopedonale realizzato sul sedime dell'ex ferrovia Fincantieri a Ronchi... La frana al Ponte alla Navetta: “Primi lavori per 500mila euro. La strada per ora resta chiusa”Calcinaia, 26 febbraio 2026 – Frana del Ponte alla Navetta tra Calcinaia e Santa Maria a Monte: non c’è ancora la data di riapertura della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sottopasso Arzilla, conclusi i lavori: più sicurezza e accessibilità in vista della stagione estiva; Piazzale Cavedalis cambia volto: presto conclusi i lavori, il nuovo snodo rende più sicura la viabilità del centro studi; Asfaltature, al via i lavori in strada di Saviabona e conclusi quelli in via Palestro, via Curtatone e via dei Laghi; Conclusi in anticipo i lavori in via Ugo Schiano: riaperto il collegamento pedonale di Porta Nuova. Conclusi i lavori di manutenzione al Cimitero di Ceri, si passa ora a quello di via Francesco RosatiSi sono conclusi importanti lavori di manutenzione all’interno del Cimitero comunale di Ceri. Cantieri importanti che hanno riguardato l’impermeabilizzazione delle coperture di alcuni blocchi di locul ... terzobinario.it Farra di Soligo, conclusi i lavori post-alluvione: 165mila euro per i torrentiOpere della Regione Veneto con i Servizi forestali di Veneto Agricoltura: ripristino alvei, sponde e attraversamenti dopo le piene del 2025. nordest24.it Si sono conclusi gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale lungo la SP 29 “del Colle di Cadibona”, dal tratto in corrispondenza dell’incrocio per il centro abitato di Altare, al km 141+200, fino al territorio comunale di Comune di Savona. - facebook.com facebook Conclusi gli scavi alla Casa del Jazz di Roma alla ricerca di eventuali resti umani, armi o documenti. Persiste il mistero sulla scomparsa del giudice Paolo Adinolfi e della 15enne Emanuela Orlandi. Lo speciale di Raffaella Notariale su @RaiPlay x.com