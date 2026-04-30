Conferenza stampa Runjaic pre Udinese Torino | Anche senza Davis abbiamo dimostrato il nostro valore Ma non sarà l’unico assente

Il tecnico della squadra ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro l’Udinese, sottolineando che la squadra ha dimostrato il proprio valore anche senza la presenza di Davis. Ha aggiunto che ci saranno altri giocatori assenti, ma ha assicurato che la squadra si presenterà in campo determinata. La partita, valida per la 35ª giornata, si svolgerà tra poche ore e l’allenatore ha illustrato le principali scelte tattiche per affrontare l’avversario.

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