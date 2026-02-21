Conferenza stampa Runjaic pre Bologna Udinese | Abbiamo bisogno di Davis ecco come sta Solet
Kosta Runjaic ha spiegato che l'infortunio di Davis ha influenzato le scelte della squadra, mentre ha aggiornato sulle condizioni di Solet, che ha ripreso l’allenamento. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di avere a disposizione i giocatori chiave per affrontare la prossima partita di Serie A. Runjaic ha anche parlato delle strategie per migliorare la compattezza in campo. I tifosi attendono con interesse le decisioni sulla formazione.
Conferenza stampa Runjaic pre Udinese Sassuolo: «Zaniolo ha bisogno di tempo, sugli errori di Solet…»Kosta Runjaic ha parlato oggi in conferenza stampa prima della partita tra Udinese e Sassuolo, spiegando che Nicolò Zaniolo ha bisogno di più tempo per adattarsi.
Conferenza stampa Runjaic pre Lecce Udinese: «Ci dispiace per Davis, il nostro obiettivo è di rimanere in Serie A». Poi l’annuncio su ZanioloRunjaic si presenta in conferenza stampa e parla della squadra prima della partita di domani.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Udinese, Runjaic su Buksa: Con le sue caratteristiche può aiutare molto la squadra; Udinese, il punto sull'infermeria: obiettivo Bologna per Kamara; Udinese, data e ora della conferenza stampa di Runjaic pre-Sassuolo; Conferenza stampa Runjaic pre Udinese Sassuolo | Zaniolo ha bisogno di tempo sugli errori di Solet….
Udinese, Runjaic: Ekkelenkamp è in fase di crescita, da lui pretendiamo ancora di piùMister Kosta Runjaic, nel corso della conferenza stampa pre Bologna-Udinese, si è soffermato anche su Ekkelenkamp, giocatore che sta sperimentando più posizioni in campo quest'anno: Penso che abbia f ... msn.com
Assenze pesanti per l’Udinese, occasione importante per il Bologna davanti al proprio pubblico - facebook.com facebook
BFCUdinese, arbitra Marcenaro Sono stati designati gli arbitri per la 26a giornata di Serie A. Bologna-Udinese, in programma lunedì, sarà affidata alla direzione di Marcenaro di Genova assistito da Rossi e Laghezza, con quarto uomo Massimi e addetti VAR x.com