Conferenza stampa Runjaic pre Bologna Udinese | Abbiamo bisogno di Davis ecco come sta Solet

Kosta Runjaic ha spiegato che l'infortunio di Davis ha influenzato le scelte della squadra, mentre ha aggiornato sulle condizioni di Solet, che ha ripreso l’allenamento. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di avere a disposizione i giocatori chiave per affrontare la prossima partita di Serie A. Runjaic ha anche parlato delle strategie per migliorare la compattezza in campo. I tifosi attendono con interesse le decisioni sulla formazione.

Conferenza stampa Runjaic pre Udinese Sassuolo: «Zaniolo ha bisogno di tempo, sugli errori di Solet…»Kosta Runjaic ha parlato oggi in conferenza stampa prima della partita tra Udinese e Sassuolo, spiegando che Nicolò Zaniolo ha bisogno di più tempo per adattarsi.

Conferenza stampa Runjaic pre Lecce Udinese: «Ci dispiace per Davis, il nostro obiettivo è di rimanere in Serie A». Poi l’annuncio su ZanioloRunjaic si presenta in conferenza stampa e parla della squadra prima della partita di domani.

