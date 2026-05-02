Nel match di rugby femminile under 21 disputato allo Stadio Beltrametti di Piacenza, l’Italia ha affrontato il Galles in una partita molto combattuta. Dopo un inizio equilibrato, le due squadre hanno dato vita a un confronto acceso, con numerosi cambi di risultato. Alla fine, la formazione italiana ha perso per 33-29 contro un avversario più preciso nelle fasi decisive.

Sotto il sole dello Stadio Beltrametti di Piacenza, l’Italia U21 femminile lotta con orgoglio ma deve arrendersi a un Galles più concreto, che si impone 33-29 al termine di una sfida intensa e ricca di capovolgimenti. Nel secondo turno della Six Nations Series di categoria, le Azzurrine guidate da Diego Saccà pagano un avvio difficile, salvo poi reagire con carattere e qualità, sfiorando una rimonta che avrebbe avuto il sapore dell’impresa. L’inizio è tutto di marca gallese: le ospiti colpiscono due volte nel giro di pochi minuti, portandosi sullo 0-12 e costringendo l’Italia a inseguire. La risposta, però, non tarda ad arrivare. Catellani accorcia le distanze con una meta che riaccende l’entusiasmo, poi Pirpiliu completa l’aggancio con una marcatura trasformata da Zeni.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby femminile: l’Italia Under 21 lotta, ma cede contro il Galles

Notizie correlate

Rugby, Sei Nazioni Under 20: l’Italia lotta ma cede all’Inghilterra 37-17Si schianta contro l’Inghilterra la corsa dell’Italia nel quarto turno del Sei Nazioni Under 20.

Rugby femminile, Sei Nazioni: l’Inghilterra domina il Galles, la Francia soffre ma vinceIl terzo turno del Sei Nazioni femminile 2026, al netto del successo dell’Italia sulla Scozia, conferma la corsa a due in vetta tra Inghilterra e...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Italia - Scozia al Sei Nazioni 2026: programma, orario e dove vedere in diretta tv e streaming | Rugby donne; Sei Nazioni femminile: una grande Italia domina e batte la Scozia 41-14; Italy v Scotland - Women's Six Nations Rugby - 25 April 2026 - Guinness Sei Nazioni Femminile; LIVE Italia-Scozia 41-14, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: grande vittoria azzurra con sette mete a referto.

Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby femminile 2026: orario, tv, programma, formazioni, streamingContinuerà oggi, sabato 25 aprile, alle ore 17.30, il percorso delle azzurre nel Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: l'Italia del CT Fabio Roselli, dopo ... oasport.it

Piacenza accoglie la Nazionale Femminile U21: Italia-Galles del 2 maggio presentata in ComunePiacenza si prepara ad accogliere la Nazionale Italiana Femminile U21, che sabato 2 maggio allo Stadio Walter Beltrametti ospiterà le pari età del Galles nella seconda giornata dell’U21 Six Nations ... sportpiacenza.it

La dottoressa Martina Pagliuca è stata inserita nella rosa dei 40 ricercatori under 40 selezionati dalla rivista Fortune Italia a livello nazionale. Giovane ricercatrice del polo oncologico partenopeo e dirigente medico, la dottoressa Pagliuca, 33 anni, si attesta tra - facebook.com facebook