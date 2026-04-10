Il torneo Sei Nazioni femminile 2026 prenderà il via sabato 11 aprile con la partita tra Francia e Italia, che si terrà allo Stade des Alpes di Grenoble alle 13. La squadra italiana affronterà una delle nazionali più forti del torneo in una sfida che segna l’inizio della competizione. L’incontro sarà seguito da altre partite che vedranno coinvolte le diverse rappresentative nazionali nel corso della manifestazione.

Sarà lo Stade des Alpes di Grenoble ad alzare il sipario sul Sei Nazioni femminile 2026, con la sfida tra Francia e Italia in programma sabato 11 aprile alle 13.25. Per le azzurre si tratta di un esordio subito durissimo, contro una delle grandi favorite per la vittoria finale e storicamente tra le selezioni più solide e profonde del panorama mondiale. Un banco di prova immediato, dunque, per misurare ambizioni e stato di forma, in un torneo che non concede margini d’errore ma che si sviluppa lungo più settimane. Il ct Fabio Roselli ha scelto continuità e struttura per la prima uscita, puntando su un pacchetto di mischia esperto e su una linea arretrata capace di alternare fisicità e dinamismo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby femminile, Sei Nazioni: l’Italia all’esordio contro la forte Francia

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