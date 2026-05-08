Oggi a Roma si tiene un incontro tra il Segretario di Stato statunitense e i rappresentanti del governo italiano, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra i due Paesi. Durante la visita, si parlerà di questioni come l’Iran, lo Stretto di Hormuz, il Libano e la missione Unifil. L’appuntamento è previsto alle 11.30 e rappresenta un momento di confronto tra le due parti.

Prove di disgelo fra il governo italiano e quello statunitense: alle 11.30 di oggi, 8 Maggio, il Segretario di Stato Marco Rubio è atteso per quella che è stata definita una visita "di cortesia" da Tajani e Meloni. L'incontro cercherà di ridisegnare la linea di partnership tra i due Paesi, interrott.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Roma, incontro tra Rubio e Meloni per riallacciare rapporti Usa-Italia, sul tavolo Iran e Hormuz, Libano e missione Unifil

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