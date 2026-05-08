Il Segretario di Stato statunitense ha incontrato prima il ministro degli Esteri e poi il presidente del Consiglio. Durante gli incontri, Rubio ha dichiarato che non sono stati discussi accordi sulle basi militari e ha affermato che l’Italia potrebbe contribuire maggiormente in Libano. Riguardo all’Iran, ha detto che si aspetta una risposta nelle prossime ore. In precedenza, Rubio aveva incontrato il Papa in Vaticano.

Prima la Farnesina, poi Palazzo Chigi. Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio - che ieri ha incontrato il Papa in Vaticano - prosegue la sua visita istituzionale in Italia incontrato Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Un colloquio di un'ora e mezza quello con la premier italiana. Durante il vertice - ha detto lui stesso in conferenza stampa - non si è discusso del ritiro delle truppe statunitensi dall'Italia. Il segretario di Stato afferma di essere un "forte sostenitore della Nato", ma "alcuni Paesi europei", come la Spagna, "ci hanno negato l'uso di quelle basi per un'emergenza molto importante", il che "ha creato alcuni pericoli inutili" per gli Stati Uniti impegnati nell'offensiva contro l'Iran.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rubio vede Meloni: "Non abbiamo parlato di basi, l'Italia può dare di più sul Libano". E sull'Iran: "Ci aspettiamo una risposta oggi"

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