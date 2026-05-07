Meloni domani vede Rubio prove disgelo Sul tavolo impegno in Libano

Domani, il presidente del consiglio incontrerà il senatore statunitense Rubio in un incontro definito di cortesia. La visita si svolge in un momento di tensioni tra il governo italiano e l’amministrazione statunitense, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra i due paesi. Sul tavolo ci sarà anche la questione dell’impegno in Libano, anche se l’incontro è presentato come un gesto di dialogo tra le parti.

Roma, 7 mag. (askanews) – A palazzo Chigi continuano a definirla “visita di cortesia”. D’altra parte, in tempi di tensioni mai così esplicite con Donald Trump, Giorgia Meloni ha tutto l’interesse a mostrare che la volontà di disgelo non parte da palazzo Chigi ma dalla Casa Bianca. Dunque, domani mattina la presidente del Consiglio incontrerà il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Non è un colloquio tra omologhi e questo si rifletterà anche nel cerimoniale. Ad accogliere l’esponente dell’amministrazione americana non sarà la premier ma il suo consigliere diplomatico, Fabrizio Saggio, che lo condurrà nella sala dei Galeoni per la stretta di mano a favore di fotografi e telecamere prima che si passi all’incontro vero e proprio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Usa, Rubio a Roma giovedì e venerdì per incontro con Meloni e il Papa, sul tavolo prove di disgelo con governo e VaticanoRubio spera di poter avere un incontro con Meloni ed anche di essere ricevuto in udienza dal Papa.

Marco Rubio a Roma per l’incontro con il Papa, sul tavolo prove di disgelo, Parolin: “Lo ascolteremo, attacchi strani”Per Rubio è una missione importante, considerando che domani dovrà incontrare anche Giorgia Meloni.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Rubio a Roma per ricucire i rapporti con Santa Sede e Italia, vede il Papa e Meloni; Marco Rubio a Roma, oggi e domani strade chiuse e divieti per la visita del segretario Usa; Domani Rubio a Roma, cosa dirà a Giorgia Meloni; Meloni, stoccata a Washington: Non condivido il disimpegno. Domani il vertice con gli alleati.

Meloni domani vede Rubio, prove disgelo. Sul tavolo impegno in LibanoRoma, 7 mag. (askanews) – A palazzo Chigi continuano a definirla visita di cortesia. msn.com

Meloni prepara l'incontro con Rubio, il governo difende LeoneUna visita di cortesia. Così ai piani alti del governo inquadrano l'incontro con Marco Rubio, che venerdì sarà ricevuto da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. L'obiettivo è quindi ridimensionare la portat ... ansa.it

Rubio in Vaticano, terminato l'incontro con Papa Leone. Domani colloquio con Meloni - facebook.com facebook

Meloni in lingerie nel deepfake Ai: “Strumento pericoloso: oggi a me, domani a chiunque” x.com