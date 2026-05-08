Il Segretario di Stato degli Stati Uniti è arrivato alla Farnesina per un incontro con il Ministro degli Esteri. Durante la visita, Rubio ha dichiarato che nel colloquio con il Premier italiano non è stato affrontato il tema del ritiro delle truppe. Inoltre, ha detto che si attende una risposta dall’Iran nel corso della giornata riguardo a una questione ancora non specificata.

Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio è arrivato alla Farnesina per l’incontro con il Ministro Tajani. In agenda, un confronto sui principali temi dell’agenda internazionale e il rafforzamento dei rapporti Italia-Usa. Lo si apprende da una nota della Farnesina. Al centro, la guerra in Iran, la crisi nello Stretto di Hormuz e le iniziative per la libertà di navigazione, il cessate il fuoco tra Libano e Israele e il disarmo di Hezbollah, il futuro post-Unifil, l’Ucraina e la transizione in Venezuela e a Cuba. Tajani e Rubio discuteranno anche di relazioni Ue-Usa, incluso il tema dei minerali critici. Nell'incontro bilaterale con il ministro...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rubio vede Meloni: "Non abbiamo parlato del ritiro delle truppe". E sull'Iran: "Ci aspettiamo una risposta oggi"

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