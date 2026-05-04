La premier italiana ha commentato il ritiro delle truppe statunitensi dalle basi italiane, affermando di non condividerlo e ricordando che l’Italia ha sempre rispettato gli impegni presi. Nel frattempo, durante un evento pubblico, ha attraversato il tappeto rosso indossando un tailleur nero, annunciando di essere in ritardo e rivolgendosi a un gruppo di persone. Nei suoi discorsi ha anche criticato l’Europa riguardo alla gestione della crisi in Ucraina.

YERAVAN - Passo svelto, tacchi e tailleur nero, Giorgia Meloni attraversa il tappeto rosso a grandi falcate: «Ragazzi, sono in ritardo». La sagoma della premier finisce inghiottita dall'ingresso monumentale del Karen Demirchyan, mastodontica arena in cemento armato che sovrasta da una collina la capitale armena Yerevan, “capolavoro” di arte sovietica che oggi ospita la Comunità politica europea. «Serve un salto di qualità», dice Meloni ai leader Ue radunati a conclave nel format lanciato dopo l'invasione russa dell'Ucraina. E suona tanto come una strigliata, quella della premier, agli alleati – al suo fianco mentre parla il presidente cipriota Christoudoulides, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron e Keir Starmer – troppo inclini, a suo dire, alle “analisi di gruppo” e molto meno all'azione.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Meloni e il ritiro delle truppe Usa dalle basi italiane: «Non condivido, Italia ha sempre mantenuto impegni». E sull'Ucraina striglia l'Europa

Notizie correlate

Meloni e il ritiro delle truppe Usa dalle basi italiane: «Non condivido disimpegno, Italia ha sempre mantenuto impegni». E sull'Ucraina striglia l'EuropaYERAVAN - Passo svelto, tacchi e tailleur nero, Giorgia Meloni attraversa il tappeto rosso a grandi falcate: «Ragazzi, sono in ritardo».

Leggi anche: Trump: «Valuto il ritiro delle truppe Usa da Italia e Spagna. In Iran non ci hanno aiutato. La Nato? In Ucraina ha fatto un disastro». E attacca Merz

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Non hanno aiutato affatto: Trump attacca Spagna e Italia e minaccia di ritirare le truppe; Le basi Usa nel nostro Paese: ecco quanto servono all’Italia e quanto agli Stati Uniti; Il record del governo Meloni e le sfide dell’Italia; Meloni, 'mantenere forza internazionale al confine tra Israele e Libano'.

Meloni e il ritiro delle truppe Usa dalle basi italiane: «Non condivido disimpegno, Italia ha sempre mantenuto impegni». E sull'Ucraina striglia l'EuropaYERAVAN - Passo svelto, tacchi e tailleur nero, Giorgia Meloni attraversa il tappeto rosso a grandi falcate: «Ragazzi, sono in ritardo». La sagoma della premier finisce ... ilmessaggero.it

Usa: Meloni, non condividerei ritiro ma dobbiamo crescereUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Crans-Montana, il presidente Parmelin: "Stop all'invio delle fatture". Incontro del presidente della Confederazione elvetica con la premier Meloni in Armenia. "Impegno per evitare oneri alle famiglie" #ANSA - facebook.com facebook

Il presidente svizzero Guy Parmelin dopo un incontro con Giorgia Meloni: "Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli osped x.com