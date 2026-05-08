Rubio | Ottimo incontro con la premier Meloni Non abbiamo parlato di basi io da sempre a favore della Nato

Il segretario di Stato americano e la presidente del Consiglio italiano hanno incontrato a Palazzo Chigi per circa un'ora e mezza. Durante il colloquio, Rubio ha affermato di aver avuto un confronto aperto con la premier Meloni, sottolineando che non hanno discusso di basi militari e ribadendo il suo sostegno alla NATO. Nessuna comunicazione ufficiale ha invece fatto menzione di altri argomenti trattati durante l'incontro.

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Un’ora e mezza di “dialogo franco”, per dirla con le parole della premier Meloni, quello tra la presidente del Consiglio e il segretario di Stato americano, Marco Rubio, a Palazzo Chigi. Una missione delicata, all’insegna del disgelo dopo le ultime intemerate del presidente Donald Trump all’indirizzo dell’Italia. Al termine del colloquio, scandito da una pausa di italianissimo caffè, Rubio tira le somme. Obiettivo raggiunto, lascia intendere a caldo con un post su X. “ Ottimo incontro con la premier italiana Meloni a Roma per rafforzare la duratura partnership strategica Usa-Italia”, scrive accompagnando il post con la foto del saluto a Palazzo Chigi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Rubio: “Ottimo incontro con la premier Meloni. Non abbiamo parlato di basi, io da sempre a favore della Nato” Notizie correlate Leggi anche: Rubio vede Meloni: "Non abbiamo parlato di basi, l'Italia può dare di più sul Libano". E sull'Iran: "Ci aspettiamo una risposta oggi" Rubio dopo pranzo con Meloni: “Su Nato e basi decide Trump”È terminato l’incontro fra il presidente del ConsiglioGiorgia Melonie il segretario di Stato UsaMarco Rubio, durato circa un’ora e mezza. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incontro con il Segretario di Stato USA Rubio; Papa Leone XIV riceve Marco Rubio, gli Usa: Relazioni solide, impegno comune per la pace; Vaticano, Marco Rubio vede Papa Leone XIV: Incontro amichevole, impegno comune per pace; Meloni prepara l'incontro con Rubio, il governo difende Leone. Incontro a Palazzo Chigi. Meloni: 'Dialogo franco tra alleati'. Rubio: 'Sul ritiro delle truppe decide Trump'Stretta di mano e scambio di baci tra la premier e il segretario di Stato Usa. Prima il bilaterale col ministro degli Esteri (ANSA) ... ansa.it VIDEO INCONTRO MELONI RUBIO OGGI, COSA SI SONO DETTI | Dialogo franco, crediamo nell’unità dell’OccidenteIncontro Meloni Rubio a Palazzo Chigi: di cosa hanno parlato, cosa si sono detti oggi, il ruolo dell'Italia per il Libano, i rapporti con il Vaticano ... ilsussidiario.net NEGOZIATO USA-IRAN, RUBIO: "HEZBOLLAH NON INCLUSO NEI DISCORSI, MA TEHERAN SMETTA DI FINANZIARLO" Il disarmo di Hezbollah non sara' incluso nel negoziato in corso tra Stati Uniti e Iran ma la Repubblica Islamica deve smettere di finanzi - facebook.com facebook Tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, questa mattina a Roma, c'è stato ''un incontro proficuo e costruttivo''. Lo ha detto la stessa premier arrivando alla Triennale di Milano, per prendere parte all'event x.com