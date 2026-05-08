Dopo il pranzo, il senatore ha dichiarato che le decisioni su Nato e basi militari vengono prese dall'amministrazione americana in carica. Meloni e Rubio hanno discusso di vari temi di politica estera, tra cui la crisi nello Stretto di Hormuz e la situazione in Libano. Le conversazioni si sono svolte in un clima di confronto diretto, senza ulteriori commenti pubblici.

È terminato l’incontro fra il presidente del ConsiglioGiorgia Melonie il segretario di Stato UsaMarco Rubio, durato circa un’ora e mezza. Nella conferenza stampa successiva al colloquio, lo statunitense ha affermato dinon aver discusso con il premier del ritiro delle truppe di Washington dall’Italia. “È una decisione chedeve prendere il presidente, ma io ho sempre detto pubblicamente di essereun forte sostenitore della Nato“, ha aggiunto Rubio, specificando che uno dei motivi principali per cui gli Stati Uniti fanno parte dell’Alleanza Atlantica è la possibilità didisporre di forze schierate in Europa impiegabili in situazioni di emergenza....🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rubio dopo pranzo con Meloni: “Su Nato e basi decide Trump”

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