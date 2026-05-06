Venerdì, il Segretario di Stato americano sarà a Roma per incontri con le autorità italiane. La visita prevede un incontro con la presidente del Consiglio, seguito da riunioni con il ministro degli Esteri e il ministro della Difesa. L'agenda include anche incontri con rappresentanti istituzionali e altri esponenti politici italiani. L'evento ha attirato l'attenzione sul palinsesto diplomatico tra i due paesi.

In Italia il dibattito politico è concentrato sulla visita del Segretario di Stato americano Rubio. Venerdì è previsto l’incontro con Meloni, poi con Tajani e Crosetto. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Rubio a Roma. Venerdì incontra Meloni, Tajani e Crosetto

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