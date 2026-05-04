Il segretario di Stato americano arriverà a Roma il 7 maggio, incontrando il Papa e forse anche il premier. L’appuntamento è stato programmato per discutere di questioni diplomatiche e rafforzare i rapporti tra i due paesi. Il viaggio segue le tensioni causate da alcune dichiarazioni del precedente presidente. La visita si inserisce in un momento di attenzione particolare sulla scena internazionale.

È una missione difficile, ma non impossibile, quella che attende Marco Rubio a Roma giovedì e venerdì di questa settimana. Il segretario di Stato americano dovrà, infatti, cercare di ricucire i rapporti dell’amministrazione Trump tanto con la Santa Sede quanto con il governo italiano. In Vaticano, Rubio dovrebbe incontrare Leone XIV e il cardinale Pietro Parolin. Separatamente, il capo del dipartimento di Stato americano avrà dei faccia a faccia con Antonio Tajani e Guido Crosetto. Non è escluso un incontro con Giorgia Meloni. Ricordiamo che, nelle scorse settimane, Donald Trump aveva polemizzato tanto con il pontefice quanto con l’inquilina di Palazzo Chigi.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Rubio prova con la doppia ricucitura. A Roma vedrà il Papa (e forse Meloni)

Notizie correlate

Meloni-Trump, prove di disgelo: Rubio atteso a Roma dopo lo scontro su Iran e basi Nato. Vedrà anche Papa LeoneIl segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma nei prossimi giorni per una serie di incontri ai massimi livelli del Vaticano e del governo...

Leggi anche: Marco Rubio dal Papa a Roma per ricucire i rapporti con il Vaticano, possibile un incontro con Giorgia Meloni

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Il segretario di Stato USA Marco Rubio giovedì e venerdì a Roma, obiettivo disgelo; Rubio atteso a Roma, incontra il Papa in Vaticano il 7 maggio; Rubio prova con la doppia ricucitura. A Roma vedrà il Papa (e forse Meloni); Rubio arriva a Roma e in Vaticano, prove di disgelo con l’Italia: andrà dal papa il 7 maggio, possibile incontro anche con Meloni.

Rubio a Roma per il disgelo. Giovedì sarà ricevuto dal Pontefice. Si lavora a un vertice con MeloniIl segretario di Stato prova a ricucire con l’esecutivo dopo le tensioni su Hormuz. Il basso profilo nello scontro Trump-Prevost lo agevola nei rapporti con il Vaticano ... msn.com

Rubio viene in pace. La Difesa non teme sorprese, verso incontro con MeloniIl segretario di Stato incaricato del disgelo vedrà Papa Leone giovedì e probabilmente anche la premier. Tra i dossier Hormuz e Ucraina. Fonti ... huffingtonpost.it

Il segretario di Stato prova a ricucire con l’esecutivo dopo le tensioni su Hormuz. Il basso profilo nello scontro Trump-Prevost lo agevola nei rapporti con il Vaticano Leggi l'articolo #Rubio - facebook.com facebook

Usa, Rubio a Roma giovedì e venerdì per incontro con Meloni e il Papa, sul tavolo prove di disgelo con governo e Vaticano x.com