Il presidente della Camera ha incontrato il console degli Stati Uniti in Italia, affrontando temi legati alle relazioni tra i due Paesi. La riunione si è svolta in un contesto ufficiale, con l’obiettivo di consolidare i rapporti bilaterali. Il console ha visitato anche il Consolato americano a Napoli, che quest’anno celebra 230 anni di attività.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. In questo 2026, Napoli celebra un importante traguardo: 230 anni dall’istituzione del consolato degli Stati Uniti, uno dei più antichi al mondo. Questo evento segna non solo una pietra miliare nella storia diplomatica, ma evidenzia anche l’importanza delle relazioni tra l’Italia e gli Stati Uniti. Il console generale, Terrence Flynn, e il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, hanno recentemente discusso del valore storico e culturale di questa celebrazione nel corso di un incontro tenutosi a Palazzo Santa Lucia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fico incontra il console USA Flynn: rafforzamento delle relazioni tra Italia e Stati Uniti.

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