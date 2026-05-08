Rubio incontra Meloni e Tajani Audizione di Crosetto su basi Usa

Il segretario di stato americano ha incontrato la premier e il ministro degli esteri italiani, discutendo di questioni internazionali. Durante gli incontri sono stati affrontati vari argomenti di politica estera e sicurezza, mentre in un’audizione successiva il ministro della difesa ha fornito aggiornamenti sulle basi militari negli Stati Uniti. Le riunioni si sono svolte in un clima ufficiale, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici trattati.

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I temi internazionali sono stati al centro dei colloqui che il segretario di stato americano Rubio ha avuto con la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Rubio incontra Meloni e Tajani. Audizione di Crosetto su basi Usa Rubio incontra Meloni e Tajani. Audizione di Crosetto su basi Usa Notizie correlate Rubio a Roma. Venerdì incontra Meloni, Tajani e CrosettoIn Italia il dibattito politico è concentrato sulla visita del Segretario di Stato americano Rubio. Leggi anche: Crosetto-Tajani, il 13 maggio audizione alla Camera su Hormuz Altri aggiornamenti Temi più discussi: Meloni aspetta Rubio, 'visita di cortesia' con focus su Hormuz e Libano; Iran, risale la tensione: scambi di accuse e attacchi reciproci con gli Stati Uniti. Papa Leone a Pompei: Basta guerre.; Ore 18 del 3 maggio; Mattarella: Tornante insidioso della storia. L’Esercito è uno strumento per la pace. Oggi Meloni incontra Rubio. Sul tavolo Hormuz, energia e, soprattutto, il LibanoIl Segretario di stato americano vedrà anche Crosetto e Tajani. Il vicepremier: I rapporti transatlantici non dipendono dalle battute, parleremo di cose concrete. ilfoglio.it Italia-Usa, Meloni incontra Rubio Dialogo franco tra alleatiROMA (ITALPRESS) – Ho ricevuto oggi con piacere il Segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi. Abbiamo avuto un ampio e ... iltempo.it "Il mondo è impazzito": l'allarme di Crosetto e il piano per difendere l'Italia - facebook.com facebook