Blackout totale in Iraq esplosioni a Erbil Washington | lasciare il Paese La Turchia | Missile di Teheran abbattuto dalle difese Nato | Gli Usa affondano nave militare iraniana in Sri Lanka | 87 morti

In Iraq si registra un blackout totale e si verificano esplosioni a Erbil, mentre gli Stati Uniti raccomandano di lasciare il Paese. La Turchia annuncia di aver abbattuto un missile iraniano con le difese Nato. Nel frattempo, in Sri Lanka, gli Stati Uniti riferiscono di aver affondato una nave militare iraniana, con un bilancio di 87 morti. I funerali di Khamenei sono stati rinviati, e in Iran il numero delle vittime sale a uno.