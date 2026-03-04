Blackout totale in Iraq esplosioni a Erbil Washington | lasciare il Paese La Turchia | Missile di Teheran abbattuto dalle difese Nato | Gli Usa affondano nave militare iraniana in Sri Lanka | 87 morti
In Iraq si registra un blackout totale e si verificano esplosioni a Erbil, mentre gli Stati Uniti raccomandano di lasciare il Paese. La Turchia annuncia di aver abbattuto un missile iraniano con le difese Nato. Nel frattempo, in Sri Lanka, gli Stati Uniti riferiscono di aver affondato una nave militare iraniana, con un bilancio di 87 morti. I funerali di Khamenei sono stati rinviati, e in Iran il numero delle vittime sale a uno.
Rinviati i funerali di Khamenei che erano previsti per stasera. Il bilancio delle vittime in Iran sale a 1.405. Il Portogallo concede agli Stati Uniti l'uso della base militare di Lajes, nelle Azzorre, «per scopi difensivi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Blackout totale in Iraq. La Turchia: Missile di Teheran diretto verso di noi abbattuto dalla Nato. Gli Usa affondano una nave iraniana nello Sri Lanka, almeno 80 morti ...Tutto sul conflitto in corso in Medio Oriente, le offensive di Stati Uniti e Israele e le risposte di Teheran ... affaritaliani.it
Nato, intercettato missile diretto in Turchia. Iraq senza elettricità. La Spagna smentisce la Casa Bianca sull’accordo di collaborazioneUndici persone uccise negli ultimi attacchi in Libano. Nella notte i bombardamenti hanno colpito la parte occidentale di Teheran, così come la città di Karaj. Sono stati segnalati attacchi anche nella ... editorialedomani.it
Missile iraniano intercettato sulla #Turchia, #Ankara: diritto di reagire #Iran #Teheran x.com
MISSILE IRANIANO VERSO LA TURCHIA ABBATTUTO DALLA NATO NAVE DI TEHERAN AFFONDATA DAGLI USA VICINO LO SRI LANKA Continua pericolosamente ad allargarsi la guerra nel Golfo. Un missile sparato dall'Iran verso lo spazio aereo turco è facebook