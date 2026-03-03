In Italia, il referendum sulla giustizia e le questioni legate alla presenza della NATO sono al centro di discussioni politiche. La guerra di Trump contro l’Iran ha avuto ripercussioni anche nel nostro Paese, influenzando le posizioni di alcuni esponenti di governo. Nei corridoi di Palazzo Chigi si parla di un elemento che, pur non essendo un leader dell’opposizione, sembra avere un ruolo nascosto in queste dinamiche.

C’è un convitato di pietra che aleggia nei corridoi di Palazzo Chigi. E non è un leader dell’opposizione. È la guerra mediorientale accesa da Donald Trump contro l’Iran. E stavolta, assicurano fonti ben informate, a tremare non è solo la Farnesina ma la stessa Giorgia Meloni. Il motivo? Il referendum sulla giustizia rischia di finire travolto dal rumore dei missili. E sullo sfondo spunta il dossier più esplosivo: l’uso delle basi Nato in Italia. Meno spazio mediatico, più vantaggio per il No Nei sondaggi che circolano nei palazzi romani – quelli veri, non le veline ottimistiche – il fronte del No sarebbe avanti. Non di un abisso, ma abbastanza da far scattare l’allarme. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum giustizia e basi Nato in Italia: la guerra di Trump contro l’Iran fa tremare Meloni - RETROSCENA

