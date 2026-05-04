Papa Leone attende in Vaticano il segretario di Stato Usa Rubio

Da tv2000.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il papa è in Vaticano e attende l’arrivo del segretario di Stato degli Stati Uniti, previsto per giovedì 7 maggio. L’incontro si svolge in un momento in cui il presidente americano ha rivolto critiche pubbliche al Pontefice a causa delle sue ripetute richieste di pace. La visita rappresenta un momento di confronto tra le due figure istituzionali.

Papa Leone riceverà in udienza il segretario di Stato americano Rubio giovedì 7 maggio. L’incontro arriva dopo i violenti attacchi di Trump al Pontefice per il suo appello incessante alla pace. Servizio di Paolo Fucili TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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