Papa Leone attende in Vaticano il segretario di Stato Usa Rubio

Il papa è in Vaticano e attende l’arrivo del segretario di Stato degli Stati Uniti, previsto per giovedì 7 maggio. L’incontro si svolge in un momento in cui il presidente americano ha rivolto critiche pubbliche al Pontefice a causa delle sue ripetute richieste di pace. La visita rappresenta un momento di confronto tra le due figure istituzionali.