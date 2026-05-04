Papa Leone attende in Vaticano il segretario di Stato Usa Rubio
Il papa è in Vaticano e attende l’arrivo del segretario di Stato degli Stati Uniti, previsto per giovedì 7 maggio. L’incontro si svolge in un momento in cui il presidente americano ha rivolto critiche pubbliche al Pontefice a causa delle sue ripetute richieste di pace. La visita rappresenta un momento di confronto tra le due figure istituzionali.
Papa Leone riceverà in udienza il segretario di Stato americano Rubio giovedì 7 maggio. L’incontro arriva dopo i violenti attacchi di Trump al Pontefice per il suo appello incessante alla pace. Servizio di Paolo Fucili TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Papa Leone attende in Vaticano il segretario di Stato Usa Rubio
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Il Vaticano conferma ufficialmente che Papa Leone giovedì 7 maggio, alle 11.30, riceverà il segretario di Stato americano Marco Rubio nel Palazzo Apostolico. x.com