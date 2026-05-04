Meloni-Rubio incontro a Palazzo Chigi venerdì 8 aprile

Venerdì 8 aprile alle 11:30, la presidente del Consiglio riceverà a Palazzo Chigi il senatore statunitense Marco Rubio. La riunione è stata annunciata attraverso l’agenda ufficiale del Governo e si svolgerà nella sede istituzionale. Non sono stati forniti dettagli sui temi che verranno discussi durante l’incontro.

Giorgia Meloni riceverà Marco Rubio a Palazzo Chigi venerdì 8 maggio alle ore 11:30. Lo si legge sul sito del Governo in un aggiornamento dell’agenda della presidente del Consiglio. Il segretario di Stato degli Stati Uniti d’America sarà a Roma dal 6 all’8 maggio per promuovere le relazioni bilaterali con l’ Italia e il Vaticano. Marco Rubio (Ansa). La nota del Dipartimento di Stato Usa. Il Dipartimento di Stato Usa ha spiegato che il segretario Rubio «incontrerà i vertici della Santa Sede per discutere della situazione in Medio Oriente e degli interessi comuni nell’emisfero occidentale», mentre «gli incontri con le controparti italiane si concentreranno sugli interessi di sicurezza condivisi e sull’allineamento strategico».🔗 Leggi su Lettera43.it

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