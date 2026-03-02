Da Assisi 37 pacchi alimentari per i bambini dello Zimbabwe

Da Assisi, sono stati inviati 37 pacchi alimentari destinati ai bambini dello Zimbabwe. L'iniziativa mira a fornire assistenza a chi si trova in condizioni di povertà, con particolare attenzione all'istruzione e al sostegno dei più giovani. Il gesto si rivolge a migliorare la qualità di vita e offrire un supporto concreto alle famiglie che affrontano difficoltà.

ASSISI – Un aiuto a chi vive in condizioni difficili, favorendo l'istruzione per dare speranza e futuro ai più giovani. Sono stati 37 i pacchi alimentari, per un totale di 7.992 pasti destinati ai bambini dello Zimbabwe (un pacco per un bambino, per un anno di scuola) realizzati l'altra mattina nella mensa della Scuola Primaria Giovanni XXIII di Santa Maria degli Angeli grazie al service promosso dal Rotary Club Assisi, guidato dalla presidente Federica Lunghi, in collaborazione con Rise Against Hunger Italia e con la scuola secondaria di I Grado "Alessi": studenti, docenti e soci hanno lavorato fianco a fianco per preparare i pacchi alimentari destinati ai bambini Paese africano.