Ladri rubano un furgone della ditta durante i lavori post terremoto | coppia finisce nei guai

Il furto di un furgone della ditta durante i lavori post-terremoto ha portato all’arresto di una coppia di romeni, perché i ladri hanno rubato il veicolo proveniente da Castelraimondo. I carabinieri di Macerata hanno identificato e denunciato due uomini di 39 e 34 anni, residenti in provincia di Caserta, dopo aver rintracciato il mezzo il giorno seguente. La vicenda si è verificata il 26 giugno 2025, mentre il furgone era impegnato nelle operazioni di ricostruzione.

I due sono ritenuti responsabili dei reati di furto in concorso e di favoreggiamento continuato per la sottrazione di un autocarro aziendale Fiat Scudo, di proprietà di una ditta impegnata nei lavori di ricostruzione post sisma, con sede legale a Ferrara. Il danno economico subito dall'azienda è di circa 4mila euro.

