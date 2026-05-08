Rubano 150 kg di cibo alla Caritas di Bisceglie 3 arresti | Presi soprattutto omogeneizzati gesto ignobile

Tre uomini di Bisceglie sono stati arrestati con l’accusa di aver rubato circa 150 kg di cibo, tra cui omogeneizzati, dalla sede di una organizzazione di assistenza. L’episodio si è verificato nelle ultime ore e riguarda un gesto che le autorità definiscono ignobile, considerando il valore sociale e umanitario degli alimenti sottratti. La polizia ha arrestato i tre soggetti e ha recuperato parte della merce.

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Tre uomini di Bisceglie sono stati arrestati per aver rubato omogeneizzati e altro cibo della Caritas. Dopo il furto, il coordinatore dell'organizzazione benefica, Sergio Ruggieri, ha sperimentato la solidarietà dei cittadini: "Ci hanno donato altro cibo".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bisceglie, rubano 150 kg di cibo alla Caritas: tre arresti grazie alle telecamereA Bisceglie tre uomini sono stati accusati di furto ai danni della Caritas locale. Furto alla Caritas di Bisceglie, rubati 150 kg di alimenti destinati ai bisognosi: Carabinieri individuano e arrestano i responsabiliUn episodio che ha suscitato profonda indignazione per la sua gravità morale e sociale, oltre che giudiziaria, quello avvenuto a Bisceglie, dove un... Contenuti di approfondimento Si parla di: Puglia: rubano oltre 100 chili di cibo alla CARITAS, arrestati tre biscegliesi -. Rubano 150 kg di cibo alla Caritas di Bisceglie, 3 arresti: Presi soprattutto omogeneizzati, gesto ignobileSono finite in manette le persone accusate di aver rubato lo scorso 17 marzo il cibo raccolto dalla Caritas di Bisceglie. Si tratta di tre cittadini di Bisceglie trovati in possesso di circa 150 ... fanpage.it Bisceglie, rubano 150 kg di cibo alla Caritas: tre arresti grazie alle telecamereTre uomini di Bisceglie accusati di furto alla Caritas: rubati 150 kg di alimenti. Due ai domiciliari, uno con obbligo di dimora. virgilio.it