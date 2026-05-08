Un furto di circa 150 kg di alimenti destinati ai bisognosi ha coinvolto la Caritas di Bisceglie. I Carabinieri hanno avviato le indagini e, in breve tempo, hanno identificato e arrestato i responsabili dell’azione. L’episodio ha attirato l’attenzione della comunità locale, che ha espresso sdegno per il gesto compiuto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla messa in sicurezza della merce e all’avvio delle procedure legali.

Un episodio che ha suscitato profonda indignazione per la sua gravità morale e sociale, oltre che giudiziaria, quello avvenuto a Bisceglie, dove un furto ai danni della Caritas locale ha portato all’arresto e all’adozione di misure cautelari nei confronti di tre uomini del posto, già noti alle forze dell’ordine. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto gli arresti domiciliari per due soggetti di 27 e 53 anni, mentre per un terzo uomo, di 57 anni, sono stati stabiliti l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e l’obbligo di dimora nel comune di residenza....🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Furto alla Caritas di Bisceglie, rubati 150 kg di alimenti destinati ai bisognosi: Carabinieri individuano e arrestano i responsabili

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