A Bisceglie, tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver rubato circa 150 kg di alimenti dalla Caritas. Le indagini sono scattate grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona. Due dei fermati si trovano ora agli arresti domiciliari, mentre un terzo è sottoposto all’obbligo di dimora. Le forze dell’ordine hanno confermato i dettagli dell’operazione.

A Bisceglie tre uomini sono stati accusati di furto ai danni della Caritas locale. I provvedimenti sono stati disposti dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica, dopo che i soggetti sono stati individuati grazie alle immagini di videosorveglianza. Gli indagati, tutti originari di Bisceglie e già noti alle forze dell’ordine, avrebbero sottratto circa 150 kg di generi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà. Le misure cautelari disposte dal Tribunale Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica, disponendo due arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 27 anni e di un altro di 53 anni.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bisceglie, rubano 150 kg di cibo alla Caritas: tre arresti grazie alle telecamere

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