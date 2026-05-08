Un uomo ha sottratto un camion e, durante la fuga, sarebbe stato investito da un'auto della polizia, finendo poi travolto. Quattro agenti sono stati messi sotto inchiesta per omicidio colposo, mentre le indagini sono in corso per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli inquirenti, che stanno analizzando le testimonianze e i rilievi sulla scena.

Sarebbe stato prima investito e successivamente travolto da un’auto della polizia: questa l'ipotesi investigativa - secondo quanto riporta oggi l’edizione di Aosta della Stampa - sulla dinamica dell’incidente in cui è morto Davide Suvilla, residente nel milanese, avvenuto nella serata del 27 aprile, lungo la strada statale 26, a Chatillon, in Valle d’Aosta. L’uomo stava fuggendo a bordo di un camion che aveva da poco rubato. Nell’inchiesta, coordinata dal pm di Aosta Francesco Pizzato, sono indagati per omicidio colposo i cinque poliziotti, quattro uomini e una donna, presenti a bordo delle due auto che stavano inseguendo Suvilla. Braccato, Suvilla si sarebbe gettato dal mezzo rubato, precipitando sull'asfalto.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ruba un camion, poi muore travolto dall'auto polizia: cinque agenti indagati per omicidio colposo

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