ruba un camion e muore per sfuggire alla polizia

Un uomo ha tentato di allontanarsi dalla polizia rubando un camion, ma è morto nel tentativo di sfuggire alle forze dell’ordine. Dopo aver eluso un posto di blocco, ha cercato di far perdere le sue tracce, ma l’incidente si è concluso con il suo decesso. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto e sulle circostanze che hanno portato alla fine tragica dell’uomo.

Un uomo di identità sconosciuta è morto nella tarda serata di lunedì 27 aprile dopo essere saltato fuori dal camion che stava guidando. Cercava di sfuggire dalla pattuglia che lo inseguiva, lungo la statale 26, a Saint-Denis, poco a valle delle case del Breil di Châtillon e poco distante dalla base per gli elicotteri della Air Green. L’uomo stava cercando di far perdere le sue tracce alle forze dell’ordine: dopo aver eluso un posto di blocco a Châtillon, ha fatto inversione e si sarebbe gettato dalla portiera del mezzo in corsa, cadendo sull’asfalto. I fatti sono successi attorno alle 23,30. Sull’accaduto lavora la polizia – sotto il coordinamento della procura – che ha ricostruito la dinamica del furto, individuato e arrestato «in flagranza di reato» i due complici.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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