Ruba una bici ad una donna e prova a rivenderla a suo marito | denunciato

Un uomo di origini nordafricane, residente a Padova ma attualmente senza fissa dimora, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle. Secondo quanto ricostruito, avrebbe trafugato una bicicletta da una donna e tentato di rivenderla al marito. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, è stato accusato di ricettazione.

I carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle hanno denunciato un uomo di origini nordafricane, residente a Padova, attualmente senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Un incredibile incrocio di coincidenze ha portato, nella mattinata di Pasquetta, 6 aprile, alla denuncia di un uomo per ricettazione. Il presunto colpevole ha tentato di vendere una bicicletta rubata proprio al marito della legittima proprietaria, facilitando l'intervento dei carabinieri. Tutto ha avuto inizio presso il parcheggio dell’azienda ospedaliera di Padova, dove una donna residente in città ha subito il furto del proprio velocipede. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Non conosco gioco più pericoloso di "ruba gallina" di #step ogni volta penso sia l'ultima ma il brivido della quasi vittoria ti tiene incollata a quel tavoloooo x.com