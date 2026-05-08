Rozzano acrobazie sullo scooter rubato postate su TikTok | identificato e denunciato

A Rozzano, un uomo di 36 anni è stato denunciato dalla polizia locale dopo aver pubblicato video su TikTok in cui eseguiva acrobazie con uno scooter rubato. Gli agenti hanno ricostruito i fatti analizzando i contenuti caricati sui social e hanno individuato il responsabile. L’uomo è stato identificato e messo sotto procedimento penale per il reato di ricettazione e diffusione di contenuti illeciti.

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Rozzano (Milano), 8 maggio 2026 – La polizia locale di Rozzano ha identificato e denunciato un uomo di 36 anni, iniziali A.S., di origine straniera e pluripregiudicato, dopo la pubblicazione su TikTok di un vide o in cui si mostrava mentre percorreva le strade del centro cittadino compiendo acrobazie e manovre pericolose a bordo di uno scooter. Le immagini condivise sui social network hanno consentito agli agenti di avviare rapidamente gli accertamenti e risalire all’identità del responsabile. Dagli approfondimenti è emerso che il mezzo utilizzato nei video risultava rubato. Per questo motivo nei confronti del 36enne è scattata una denuncia per ricettazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rozzano, acrobazie sullo scooter rubato postate su TikTok: identificato e denunciato Notizie correlate Leggi anche: Acrobazie pericolose con lo scooter rubato per un video su TikTok: tradito dai "like" e multa da 5mila euro In fuga sullo scooter rubato, nei guai 2 giovani. Trovati hashish e attrezzi nello zainoInseguimento nel pomeriggio di ieri, 2 marzo, a Cellole, dove i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà due giovani di...