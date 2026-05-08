Acrobazie pericolose con lo scooter rubato per un video su TikTok | tradito dai like e multa da 5mila euro

Impennate, acrobazie pericolose tra le auto e velocità. Le manovre erano finite in un video sui social. Ma le immagini pubblicate su TikTok sono costate care a un 36enne, pluripregiudicato, identificato e denunciato dalla polizia locale a Rozzano (Milano). Il video sui social e le indagini Le.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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