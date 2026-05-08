rossitto in congedo dopo una lunga carriera

Il maggiore Davide Rossitto, comandante del Nucleo operativo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Cesenatico, ha annunciato il suo congedo dopo aver completato una lunga carriera nel corpo. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle tempistiche. Rossitto lascia il servizio con una presenza consolidata nel settore delle operazioni di sicurezza locale.

Il maggiore Davide Rossitto, comandante del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cesenatico va in congedo. Dopo quattro anni e mezzo lascia la riviera uno dei militari che in Romagna ha compiuto alcune delle operazioni più importanti ed interessanti degli ultimi tempi, per le quali ha già ottenuto dei riconoscimenti e molto probabilmente ne riceverà anche altri. Arruolato nell’Arma dei Carabinieri a febbraio 1990, Rossitto dopo aver frequentato la Scuola Sottufficiali a Velletri e Firenze, era giunto al Comando Provinciale di Bologna, dove ha assunto il Comando delle Stazioni a Castel di Casio, di Vergato e di San Giovanni in Persiceto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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