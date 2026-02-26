In seguito alla bocciatura da parte della Commissione Bilancio della Camera della proposta di legge per introdurre in Italia il congedo parentale paritario e obbligatorio, Federica Pellegrini si sfoga sui social. In una storia Instagram la campionessa di nuoto esprime tutta la propria rabbia e delusione. D’altronde per lei, già mamma di Matilde e incinta di un secondo figlio, questo è un tema molto caldo. “È sempre la scelta che manca. che ci manca” osserva. “Lavorare e fare carriera o avere una famiglia. Se per emergere come donne dobbiamo lavorare il doppio, diventando madri lo dobbiamo fare il quadruplo!!” continua Pellegrini sui social,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se una donna vuole fare carriera in Italia è meglio che non diventi madre”: Federica Pellegrini furibonda dopo la bocciatura del congedo parentale paritario

Federica Pellegrini: «Se una donna vuole fare carriera in questo Paese è meglio che non diventi madre!»All'ottavo mese di gravidanza, l'ex campionessa di nuoto, 37 anni, ha pubblicato una story nella quale traspare tutto il suo disappunto per la messa...

L’ira di Federica Pellegrini dopo il no al congedo parentale paritario: “L’Italia vuole più figli solo se la mamma si sobbarca tutto il lavoro”Dopo la decisione della maggioranza di governo di bocciare la proposta delle opposizioni sul congedo parenatale paritario che prevedeva di equiparare...

Discussioni sull' argomento Federica Pellegrini: Se una donna vuole fare carriera in questo Paese è meglio che non diventi madre!; Federica Pellegrini furiosa: Bocciato il congedo parentale paritario. L'Italia vuole più figli solo se la mamma si sobbarca tutto il...; Oggi l’Europa sceglie se vuole più aborti; A tutti, se vuole, la donna la fa: omaggio musicale alla donna a Osimo.

Federica Pellegrini: «Se una donna vuole fare carriera in questo Paese è meglio che non diventi madre!»L'ex campionessa di nuoto, pronta a diventare madre per la seconda volta, esprime il suo disappunto sui social dopo che il centrodestra ha bloccato la proposta di legge delle opposizioni per introdurr ... vanityfair.it

Leggo. . Federica Pellegrini, già mamma della piccola Matilde, è di nuova incinta di una bambina e il tema della maternità la tocca da vicino. Dopo la bocciatura da parte della Commissione Bilancio della Camera della proposta di legge per introdurre in Italia il - facebook.com facebook