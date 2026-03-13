Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Jane Lapotaire, attrice britannica nota per aver lavorato sia in teatro che in televisione. La sua carriera si è snodata attraverso numerosi ruoli, lasciando un segno distintivo nel panorama artistico. La sua morte rappresenta una perdita per il settore, che si stringe attorno alla memoria di una professionista apprezzata per il suo talento e la sua dedizione.

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Jane Lapotaire, attrice britannica capace di attraversare teatro e televisione con una classe rara. Un volto che molti ricordano anche per The Crown, ma che ha costruito la sua leggenda soprattutto sul palcoscenico. La notizia è arrivata in queste ore: Lapotaire si è spenta il 5 marzo all’età di 81 anni. Al momento non è stata resa nota la causa del decesso. Resta il peso di un’assenza che chiude un capitolo importante della scena culturale britannica, seguito per decenni da generazioni di spettatori. Morta Jane Lapotaire, l’attrice che ha unito teatro e tv. Per il grande pubblico internazionale, il suo nome è legato anche alla serialità di qualità: nel 2019 Lapotaire è apparsa in due episodi di The Crown, interpretando la principessa Alice di Grecia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Se n’è andata anche lei”. Tv in lutto, l’addio dopo una lunga carriera

