Venerdì 10 aprile alle 18, presso una località di Rosazzo, si terrà un evento dedicato alla cucina milanese. Un esperto di gastronomia e scrittore sarà presente per condividere approfondimenti sulla tradizione culinaria di Milano. L'incontro si concentrerà sui segreti e le caratteristiche della cucina di questa città, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere meglio le sue peculiarità gastronomiche.

Fabiano Guatteri, studioso di gastronomia e scrittore, sarà protagonista di un incontro dedicato alla cultura culinaria milanese venerdì 10 aprile alle ore 18. L’evento si svolgerà presso l’Abbazia di Rosazzo, in provincia di Udine, nell’ambito della rassegna denominata I Colloqui dell’Abbazia. Il tema centrale sarà il percorso della carta geografica di Livio Felluga. L’iniziativa è coordinata da Margherita Reguitti ed Elda Felluga. Durante l’appuntamento, l’analisi delle tradizioni meneghine vedrà il contributo di Oscar d’Agostino, giornalista nato a Milano che collabora con il Veneto, il quale interverrà insieme a Reguitti. Un manuale tra storia e arte visiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sapori di Milano a Rosazzo: Guatteri svela i segreti della cucina

Sapori e rituali della cucina persiana«Per conoscere un uomo, siediti alla sua tavola», scriveva il poeta Saadi nel tredicesimo secolo.

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Ci sono sapori che non si inventano, si ereditano. Da Modus, portiamo a Milano questa verità: non serviamo solo ricette, ma frammenti di vita che resistono al tempo. Ascoltare Barbara che racconta di foglie e patate significa tornare nella macchia mediterrane - facebook.com facebook