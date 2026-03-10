A maggio su Sky debutta Rosa Elettrica, una nuova serie con Maria Chiara Giannetta protagonista. Dopo il successo di Blanca, l’attrice torna in televisione con una produzione che combina elementi di crime e commedia, tratta dal romanzo di Giampaolo Simi. La serie vede Giannetta nel ruolo principale e sarà trasmessa sulle reti del gruppo Sky.

Dopo il grande successo di Blanca, l'attrice tornerà protagonista questa volta su Sky con una nuova serie che mescola crime e commedia e tratta dal romanzo di Giampaolo Simi Maria Chiara Giannetta tornerà a popolare nuovamente le case degli italiani dopo il grande successo ottenuto con Blanca. Lo farà stavolta con Rosa Elettrica - In fuga con il nemico, nuova serie Sky che debutterà anche in streaming su NOW in esclusiva l'8 maggio 2026. Alla regia c'è Davide Marengo, che per Sky aveva già diretto la serie Un'estate fa, mentre tra i protagonisti c'è anche Francesco di Napoli, noto per i suoi ruoli ne La paranza dei bambini e nella serie Romulus. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Maria Chiara Giannetta protagonista di Rosa Elettrica: la serie debutta a maggio su Sky

Rosa è stata trasferita da poco al Nucleo Protezione Testimoni e al suo primo incarico deve fare la guardia a Cocìss, un giovane e imprevedibile boss della camorra appena pentito.

Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli nei panni, rispettivamente di un'eroina per caso, Rosa Valera, giovane agente sotto copertura alle prese con scelte più grandi di lei, e Cocìss

